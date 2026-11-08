Гиздол обяви групата на ЦСКА за Вечното дерби

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното издание на "вечното дерби" срещу Левски от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят стартира в 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.