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Гофен започна победно последното си тенис приключение

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Бившият №7 в света в света се наложи с 3:6, 6:3, 6:4 срещу швейцареца Реми Бертола.

Давид Гофен
Снимка: БТА
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Белгиецът Давид Гофен започна с победа участието си на турнира в зала в Брюксел, който ще бъде последният в кариерата му. Бившият №7 в света в света се наложи с 3:6, 6:3, 6:4 срещу швейцареца Реми Бертола, влязъл в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.

Гофен, който има шест титли в кариерата си, допусна изоставане от 0:3 гейма в първия сет, което не успя да навакса. Във втория сет той реализира първия си пробив в мача за 4:2 гейма, което му позволи да изравни резултата.

В решителния трети сет Бертола поведе с 3:0 гейма, но Гофен, подкрепян силно и от публиката, показа страхотни съпротивителни сили и взе шест от следващите седем гейма, за да си осигури среща във втория кръг с американеца Алекс Микелсен.

Поставеният под номер 3 в схемата Франсиско Серундоло пък се класира за четвъртфиналите на турнира след успех с 6:4, 7:6(4) над американеца Мартин Дам в мач от втория кръг. За място на полуфиналите аржентинецът ще спори с французина Клеман Шидех, който се наложи със 7:6(4), 6:2 над британеца Джейкъб Фърнли.

Място на четвъртфиналите вече си осигуриха и французинът Артюр Фис, германецът Ян-Ленард Щруф и нидерландецът Талон Грийкспор.

#тенис турнир в Брюксел 2026 #Давид Гофен

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