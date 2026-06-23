Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части на света

Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между един и два месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение със 70-те години на миналия век, пише Асошиейтед прес. Според учените екстремните температури, тропическите нощи и периодите на опасни жеги са станали значително по-чести, по-продължителни и по-интензивни през последните шест десетилетия. Изследователите свързват тенденцията с глобалното затопляне, причинено от емисиите на парникови газове.

Анализът отчита не само температурата на въздуха, но и влиянието на влажността, вятъра и други фактори върху човешкия организъм. Според авторите високата влажност прави горещините особено опасни, тъй като затруднява естественото охлаждане на тялото чрез изпотяване.

В части от Южна Африка, Източна Африка, Мексико и Централна Америка се наблюдават около 50 дни повече на година с екстремни горещини спрямо 70-те години. В Южна Европа, включително Италия, Испания, Гърция и Турция, в някои райони те са се увеличили с до 40 дни годишно. Според изследването днес около един милиард души повече по света са изложени поне веднъж годишно на екстремни горещини в сравнение с преди половин век, обобщава Асошиейтед прес.