Гран при на Сао Пауло остава в календара на Формула 1 поне до 2030 г.

Гран при на Сао Пауло във Формула 1 остава в календара на шампионата до 2030 година, стана ясно по-рано днес.

През този уикенд пистата "Интерлагос" ще бъде домакин на 20-ия кръг от настоящия сезон, а след новината за удължаването на договора на трасето то ще приеме поне още седем пъти най-бързите пилоти в света.

Бразилия помни някои от най-важните събития в спорта, сред които е последната емоционална победа на трикратния шампион Айртон Сена през 1991-а и Кими Райконен, който спечели титлата за Ферари през 2007-а.

Люис Хамилтън си осигури първата си титла именно в Сао Пауло с Макларън през 2008-а, както и Джейсън Бътън година по-късно. Фернандо Алонсо също подпечата титлите си на "Интерлагос" през 2005-а и 2006-а година.

Трасето, което всъщност носи името на легендарния бразилец Хосе Карлос Паче, е част от календара на Формула 1 от сезон 1973 насам.

