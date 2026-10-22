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Грандиозно посрещане за Лионел Меси в Овиедо

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Спорт
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Футболната икона ще получи наградата "Принцесата на Астурия" за спорт.

Грандиозно посрещане за Лионел Меси в Овиедо
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Стотици посрещнаха Лионел Меси в испанския град Овиедо, където аржентинската футболна звезда ще получи наградата "Принцесата на Астурия" за спорт.

Меси пристигна в Овиедо тази сутрин от Съединените щати, придружен от съпругата си Антонела Рокуцо и личния си асистент Пепе Коста. При пристигането си в хотела, където са отседнали носителите на наградата, той беше посрещнат от президента на фондация „Принцеса на Астурия“ Ана Исабел Фернандес.

Феновете чакаха от ранни зори, за да зърнат считания от мнозина за най-велик играч в историята на футбола. Както е традиция, приемът беше съпроводен от звука на гайди, осигуряващи музикален фон за огромната тълпа.

Меси напусна хотел „Реконкиста“, придружен от Ана Исабел Фернандес, за да поздрави феновете, а самият Лео изрази благодарността си за тяхната обич. Въпреки солидната охрана, футболистът от време на време се приближаваше до привържениците, макар и винаги спазвайки протокола, за да ги поздрави и да им даде автографи, сред аплодисменти, сълзи, викове и други изрази на възхищение от присъстващите, пише "Мундо Депортиво".

Посещението на аржентинската звезда в Овиедо ще бъде кратко: около 48 часа. Церемонията по връчването на наградите „Принцесата на Астурия“ ще се проведе този петък следобед в театър „Кампоамор“.

Този следобед Меси ще присъства на събитие със студентската и академичната общност на Астурия. Три хиляди млади хора са избрани да участват в събитие, за което са подадени близо 20 000 заявления.

#Лионел Меси

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