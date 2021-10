Грета Тунберг се развихри на концерт за климата (ВИДЕО)

Слушай новината

Екоактивистката Грета Тунберг се включи в старта на поредица от концерти, които имат за цел да повишат осведомеността за измененията на климата.

18-годишната шведка участва в концерта в Стокхолм в събота, като се качи на сцената заедно с друг млад активист. Грета се развихри на хита на Рик Астли от 80-те години на миналия век Never Gonna Give You Up.

Публиката направо полудя при появата ѝ и запя заедно с нея.

След изпълнението си Тунберг произнесе реч, в която отново подчерта сериозността на проблема.

"Знаем много добре, че промяната няма да дойде от политиците. Промяната ще дойде, когато на достатъчно хора им дойде твърде много. От нас зависи да поведем промяната", каза тя.

Събитието е първото от поредица от световни концерти под мотото Climate Live 2021, които трябва да се проведат преди глобалната конференция за климата в Шотландия през ноември.