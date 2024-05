Григор Димитров отпадна на осминафиналите на турнира в Рим

Григор Димитров приключи участието си на Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Рим, Италия. Най-добрият български тенисист отстъпи с 1:2 сета пред Тейлър Фриц (САЩ), в отделните части 2:6, 7:6 (11), 1:6. Срещата на централния корт в комплекса „Форо Италико“ продължи 2:40 часа. Следващият турнир, в който ще видим в игра Григор Димитров е Откритото първенство по тенис на Франция – „Ролан Гарос“, което започва на 26-ти май в Париж.



Тейлър Фриц спечели първия сет, след като успя на два пъти да пробие подаването на Димитров. Макар резултатът да бе повече от изразителен – 6:2, Димитров има за какво да съжалява, тъй като в хода на сета пропусна общо 7 точки за пробив, които се оказаха ключови за изхода на първата част.



Истинска драма настъпи на корта през сет №2, в чийто край Григор Димитров пропусна два сетбола – при 5:4 и 6:5 в своя полза, но сервис на Фриц. Стигна се до тайбрек, който продължи 18 минути и в който Димитров реализира 8-ия сетбол и общо 10-ти в мача – 13:11 точки. От своя страна Фриц пропусна мачбол при 8-7.



Финалният трети сет започна по-добре за американеца, който осъществи ранен пробив, затвърден впоследствие с гейм на 0 за 3:0. Втори пробив тотално матира Димитров, който отстъпи с 1:6 и приключи участието си в турнира.



Това беше трети двубой между двамата, като Фриц записа втори успех. Той стана и първият американец, който достига до четвъртфиналите и на трите Мастърс 1000 турнира на червено през сезона – в Монте Карло, Мадрид и Рим. Неговият следващ съперник ще бъде определен от двубоя между Александър Зверев и Нуно Боржеш.





