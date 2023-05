Гуардиола бе избран за мениджър на сезона във Висшата лига

Хосеп Гуардиола бе избран за мениджър на сезона, съобщиха от пресслужбата на английската Висша лига. Мениджърът на Манчестър Сити се пребори с конкуренцията на Микел Артета (Арсенал) и Унай Емери (Астън Вила), Марко Силва (Фулъм), Роберто де Дзерби (Брайтън) и Еди Хау (Нюкасъл), които също бяха номинирани.

Под ръководството на испанския специалист тимът от "гражданите" стана шампион предсрочно. За 52-годишния мениджър това е трета поредна и общо пета титла в последните шест сезона.

Освен това тази година тимът достигнаха до финалите в Шампионска лига и Купата на Англия.

Introducing your @BarclaysFooty Manager of the Season…



Pep Guardiola #PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/J4PQIAfvuE