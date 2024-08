Хакери атакуваха Тръмп?

Oт щаба на Доналд Тръмп съобщиха за хакерска атака срещу сайт, свързан с кампанията му за Белия дом. Става дума за пробив във вътрешните комуникации. Според Тръмп, отговорно за хакерската атака е иранското правителство.

We were just informed by Microsoft Corporation that one of our many websites was hacked by the Iranian Government - Never a nice thing to do! They were only able to get publicly available information but, nevertheless, they shouldn’t be doing anything of this nature. Iran and…