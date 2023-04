Хосеп Гуардиола: Легенди като Никлаус и Джордан са губили по-често, отколкото са печелили

Пеп Гуардиола защити своя Манчестър Сити от това, че отборът все още не е печелил Шампионската лига, акцентирайки върху това, че дори спортни легенди като Джак Никлаус и Майкъл Джордан са губили по-често, отколкото са печелили.

Сити се изправя срещу Байерн Мюнхен в четвъртфиналите на ШЛ, като първият мач е на „Етихад“ във вторник вечер, след като достигнаха последните осем в турнира шест поредни пъти, но все още не са вдигали трофея.

Най-близо до триумф „гражданите“ бяха през 2021 година, когато те загубиха от Челси с 0:1 в Порто. Гуадиола грабна отличието на два пъти с Барселона и приема факта, че очакванията след идването му начело на манчестърци е било, че ще изведе „небесносините“ до европейски триумф.

Испанският мениджър изложи аргументи, че най-изявените спортисти губят по-често, отколкото печелят.

В утрешния сблъсък Сити ще се изправят срещу отбор на Байерн с Томас Тухел начело. Именно Тухел спечели дуела с Гуардиола на финала в ШЛ преди два сезона, като двамата бяха съперници и в Бундеслигата, където испанецът бе начело на Байерн, а Тухел на Майнц 05 и Борусия Дортмунд. Преди достигането си до четвъртфиналите, баварците бяха ръководени от Юлиан Нагелсман.

