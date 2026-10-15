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Христо Илиев: Наградата "Изгряваща мъжка звезда на Балканите" е огромна чест и признание към моя труд

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Спорт
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Младият атлет получи наградата "Изгряваща мъжка звезда на Балканите" по време на галата в Тирана, Албания.

Христо Илиев
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Христо Илиев, който получи наградата "Изгряваща мъжка звезда на Балканите" по време на галата в Тирана заяви, че това му дава още повече увереност и мотивация да продължи напред.

За първи път в историята на Балканската атлетика наши състезатели спечелиха три от четирите индивидуални награди на асоциацията, традиционно връчвани на Балканската гала.

Божидар Саръбоюков беше избран за Атлет №1 на Балканите при мъжете за годината, а отличията за „Изгряваща звезда“ при мъжете и жените заслужиха съответно Христо Илиев и Виктория Ангелова.

Христо Илиев заяви, че отличието е огромна чест и признание към неговия труд.

Той говори пред БФ по лека атлетика.

"Изключително щастлив съм да получа наградата "Изгряваща мъжка звезда на Балканите". За мен тя значи огромна чест и признание към моя труд и ми дава още повече увереност и мотивация да продължа напред. Искам да благодаря на хората, които са до мен в моя път - на моето семейство, приятелка и хора от федерацията. Те са до мен в хубавите и лошите моменти и ме подкрепят всекидневно", заяви Илиев.

"Оттук-нататък за мен предстои много усилена подготовка. В момента сме на лагер на Белмекен, където сме още една седмица. След това ни предстои лагер в Испания и нямам търпение вече за следващия сезон. Искам да пожелая на всички атлети най-вече здраве, успехи и много нови лични резултати през 2027 г.", каза още младият атлет.

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#Христо Илиев

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