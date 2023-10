Хуберт Хуркач победи Андрей Рубльов и спечели титлата в Шанхай

Полякът Хуберт Хуркач надигра руснака Андрей Рубльов с 6:3, 3:6, 7:6 (8) и спечели титлата на турнира по тенис в Шанхай от сериите "Мастърс" с награден фонд 8,8 милиона долара. Мачът продължи близо два часа и половина и бе оспорван до последната топка.

Това е втора титла на Хуркач от турнирите "Мастърс", като стана и първият победител в турнира в Шанхай от 2019 година, когато с титлата ликува руснакът Даниил Медведев. През последните три години състезанието не се състоя заради стриктните мерки против коронавирус.

Полякът започна по-добре мача, като направи пробив в шестия гейм след който поведе с 4:2. Той бе безупречен при сервиса си и затвори частта при 6:3.

Във втория сет обаче ролите се размениха и Рубльов, който отстрани на полуфиналите Григор Димитров, стартира с 3:0. След това всички си взимаха подаванията до 6:3.

В решителната част и двамата взимаха подаванията си, но при 5:4 в своя полза Хуберт Хуркач изпусна мачбол. Руснакът изравни и се стигна до тайбрек. В него Рубльов изпусна един мачбол, след това съперникът му пропусна две възможности да затвори мача, но не сбърка при третата и спечели драматичния тайбрек.

