Хулигани запалиха тревната настилка на стадиона на Партизан

Късно снощи тревната настилка на стадиона на Партизан е била запалена, съобщават медиите в Сърбия.

Според местни медии тревата е била възпламенена, след като хулигани са изсипали киселина върху нея.

21.09.2024Unknown people broke into Partizan Belgrade stadium and burn the pitch last night, the Belgrade derby is tomorrow (monday 19h), check more here: https://t.co/Hx5uxQgcnd pic.twitter.com/gYQkooNujc