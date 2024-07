Хуркач напусна Уимбълдън с контузия

Номер 7 в световната ранглиста по тенис Хуберт Хуркач (Полша) получи контузия в тайбрека на четвъртия сет срещу французина Артюр Фис и отпадна във втория кръг на Уимбълдън.

Хуркач изоставаше с 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:6, а при 7:7 точки плонжира за воле на мрежата и спечели разиграването и стигна до сетбол, но при падането нарани дясното си коляно.



Последва продължителна медицинска пауза, след която полякът се завърна на корта и опита да продължи, но загуби следващите две точки и реши да се откаже.

27-годишният поляк игра полуфинал на "Ол Инглънд Къп" през 2021 година, като отстъпи на италианеца Матео Берентини, а по пътя към финалната четворка тогава елиминира швейцарската легенда Роджър Федерер. Това си остава най-доброто му постижение в надпревара от Големия Шлем.

Фис пък стана най-младият французин, който достига до трети кръг на Уимбълдън от 2005-а година насам, когато това сториха Гаел Монфис и Ришар Гаске.

Хуркач е третият поставен в топ 8 тенисист, който отпада от Откритото първенство на Великобритания, след Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рубльов (Русия).

A sad ending to a thrilling encounter



Arthur Fils advances to his first Grand Slam third round after Hubert Hurkacz is forced to retire with injury in the fourth set tie-break#Wimbledon pic.twitter.com/NdtNAOghue