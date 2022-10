Ига Швьонтек е полуфиналистка в Сан Диего

Ига Швьонтек победи Коко Гоф с 6:0, 6:3 и се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Сан Диего (САЩ) с награден фонд 757 900 долара.

Двете тенисистки се изправиха една срещу друга и на финала на "Ролан Гарос". Лидерката в световната ранглиста бе безпощадна в хода на първия сет и не срещна затруднения.

Втората част започна с пореден пробив за полякинята, който ѝ осигури комфортен аванс. В последния гейм 21-годишната тенисистка реализира петия си пробив в срещата и след 1 час и 6 минути игра се поздрави с победата с третия си мачбол.

На полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу представителката на домакините Джесика Пегула, която се наложи над сънародничката си Мадисън Кийс с 6:4, 7:5.

