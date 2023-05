Ига Швьонтек отстрани Екатерина Александрова на осминафиналите в Мадрид

Ига Швьонтек победи Екатерина Александрова с 6:4, 5:7(3), 6:3 в осминафинален мач от тенис турнира от сериите WTA 1000 на клей в Мадрид.

Водачката в световната ранглиста изненадващо допусна пробив още в първия гейм от двубоя, но изравни резултата за 4:4. Полякинята успя да поведе в сетовете с нов пробив в самия край на частта.

Втората част бе най-оспорвана в срещата. 21-годишната Швьонтек поведе с 3:0, но рускинята изравни за 5:5, като дори отрази мачбол. В тайбрека 28-годишната тенисистка осъществи две серии от по три точки, за да изравни сетовете.

Ига Швьонтек спечели две подавания при сервис на съперничката си в хода на третата заключителна част, като именно с пробив на нула сложи точка на спора след 2 часа и 27 минути игра.

