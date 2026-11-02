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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително балотажа в Смолян

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително балотажа в Смолян
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително балотажа в 22 МИР - Смолян. За тях са гласували 17 069 избиратели или 68,76 на сто.

За двойката Андрей Гюров-Георги Кандев гласа си са дали 27,94 %, подкрепили са ги 6936 гласоподаватели. Резултатите са окончателни при 100% обработени протоколи от секционните комисии в РИК. С "не подкрепям никого" са гласували 821 или 3,3 на сто. Избирателната активност на втория тур беше по-висока.

#България избира президент #президентски избори 2026 #Смолян #резултати

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