Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително балотажа в Смолян

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително балотажа в 22 МИР - Смолян. За тях са гласували 17 069 избиратели или 68,76 на сто.

За двойката Андрей Гюров-Георги Кандев гласа си са дали 27,94 %, подкрепили са ги 6936 гласоподаватели. Резултатите са окончателни при 100% обработени протоколи от секционните комисии в РИК. С "не подкрепям никого" са гласували 821 или 3,3 на сто. Избирателната активност на втория тур беше по-висока.