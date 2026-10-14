Ирландия очаква нов ръст на индустриалните емисии на парникови газове

Според Консултативния съвет за климатичните промени индустриалните емисии на парникови газове в Ирландия се очаква отново да нараснат през следващите години.

Индустрията и секторът на отпадъците се очаква да бъдат вторият най-слабо представящ се сектор след транспорта по отношение на изпълнението на климатичните цели, сочи оценката на Консултативния съвет за климатичните промени.

Съветът предупреди, че планираните от правителството мерки не са достатъчни за постигане на необходимото намаление на емисиите до 2030 г.

В най-новия си годишен преглед на секторите на индустрията и отпадъците съветът посочва, че индустриалните емисии са намалявали в продължение на четири поредни години и в момента са с близо 16% под нивата от 2018 г.

Въпреки това се очаква този напредък да се забави, а емисиите отново да започнат да нарастват към края на десетилетието.

До 2030 г. индустриалните емисии се очаква да бъдат само с 11,6% под нивата от 2018 г.

Това е значително под поставената от правителството цел за намаление от 35%.

Съветът определи като особено тревожни прогнозите на Агенцията за опазване на околната среда, според които почти няма разлика между очакваното намаление на индустриалните емисии при прилагането на съществуващите климатични мерки и това, което би било постигнато с допълнителните мерки, заложени в Плана за действие в областта на климата.

Според съвета това показва липсата на ясни допълнителни правителствени политики, които да осигурят необходимото намаление на емисиите.

Индустрията вече е надхвърлила разрешения си таван на емисиите за първия петгодишен период на въглеродно бюджетиране – от 2021 до 2025 г. – с 2,7 милиона тона парникови газове, или с 9,1%.

Миналата година индустриалните емисии са намалели с 3,3% до 6 млн. тона въглероден диоксиден еквивалент. В момента те представляват 11,4% от общите национални емисии на Ирландия.

Джилиан Махон, член на Консултативния съвет за климатичните промени, заяви, че продължаването на постигнатия през последните години напредък в индустрията не може да се приема за даденост.

„Прогнозите са ясно предупреждение, че планираните в момента мерки не са достатъчни, за да осигурят необходимата промяна до края на десетилетието“, заяви тя.

Махон посочи, че правителството трябва да премахне пречките пред отказа от изкопаеми горива. Сред тях са трудностите при електрификацията на индустриалните процеси, недостатъчната подкрепа за производството на биометан и продължителните забавяния при одобряването на технологии с по-ниски въглеродни емисии.

Съветът изрази особена загриженост за бавния напредък в изграждането на местна индустрия за производство на биометан, който може да замени изкопаемите горива, използвани за промишлено отопление и в производствените процеси.

Правителството си е поставило за цел да произвежда 5,7 тераватчаса биометан годишно до 2030 г.

Досега обаче са одобрени само седем проекта на обща стойност 19 милиона евро по първата схема за капиталово подпомагане на биометана, чийто бюджет е 40 милиона евро.

Агенцията за опазване на околната среда също така значително е понижила прогнозите си за използването на биометан в сектора на отоплението до 2030 г. – от 4,3 на 1,75 тераватчаса.

Съветът отдава това на непоследователното прилагане на Националната стратегия за биометан и на липсата на достатъчно икономически стимули за инвестиции в производствени съоръжения.

Предвиждат се допълнителни капиталови средства в размер до 200 милиона евро за сектора на биометана в периода 2026–2030 г. Според съвета при разпределянето им трябва да бъдат отчетени недостатъците на първата схема.

Той призова за спешно финализиране на Задължението за използване на възобновяема енергия за отопление, както и за създаване на отделна схема за финансова подкрепа, която да ускори производството на биометан в страната.

Съветът настоява също Комисията за регулиране на комуналните услуги и ESB Networks да намалят разходите и забавянията при присъединяването към електрическата мрежа. Според него тези проблеми продължават да възпрепятстват усилията на индустрията да се откаже от изкопаемите горива.

Съветът изрази загриженост и за забавянията при одобряването на технологии за производство на цимент и бетон с ниски въглеродни емисии.

Някои предложени решения чакат становище от Комитета за бетон към Националната агенция за стандарти в Ирландия от няколко години.

Съветът призова процедурите за одобрение да бъдат ускорени, а правителството да създаде правна и регулаторна рамка, която да улесни улавянето, транспортирането и съхранението на въглерод в промишлен мащаб, особено в производството на цимент и вар.

Докладът отправя критики и към резултатите на Ирландия в намаляването на отпадъците и развитието на кръговата икономика.

През 2024 г. в Ирландия са генерирани 16,7 милиона тона отпадъци, което се равнява на приблизително 8,5 килограма на човек дневно.

Количеството отпадъци, генерирани в страната, е нараснало с повече от 20% през последното десетилетие.

Съветът подчертава и факта, че 37% от общинските отпадъци на Ирландия са били изнесени за окончателно третиране. Според него това показва съществени недостатъци в капацитета на страната да управлява собствените си отпадъци.

Въпреки известното подобрение делът на рециклираните общински отпадъци е едва 43% – значително под целта на Европейския съюз от 55%.

Особено тревожен е показателят за кръговост на икономиката, който измерва дела на използваните материали, произхождащи от рециклирани източници.

През 2024 г. този дял е спаднал до едва 2% при средно 12,2% за Европейския съюз. Така Ирландия заема предпоследно място сред държавите членки на ЕС по този показател.

Джилиан Махон заяви, че страната разполага със значителен неизползван потенциал за развитие на кръговата икономика.

„Ирландия не може да бъде удовлетворена от факта, че има втория най-нисък процент на кръговост в ЕС“, каза тя.

По думите ѝ намаляването на отпадъците и по-ефективното използване на наличните материали и ресурси могат да ограничат емисиите, да намалят зависимостта от суровини и да допринесат за изграждането на по-устойчива икономика.

Докладът препоръчва също по-големи инвестиции в развитието и използването на ирландска дървесина в строителството, включително чрез създаването на постоянно предприятие за иновации в областта на дървесината.

Материалът е по статия на Джордж Лий (RTÉ), публикувана първоначално на 14 октомври 2026 г.



