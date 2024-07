Испания не разочарова домашната публика и се класира за олимпийския баскетболен турнир

Испания се класира за олимпийския баскетболен турнир в Париж. "Ла Фурия Роха" премина без проблем през домакинския квалификационен турнир във Валенсия, като във финала надделя над Бахамите с 86:78.

Първите 10 минути минаха под абсолютен неутралитет, като нито един от двата отбора не успя да събере аванс по-голям от три точки. Стрелбата на новото попълнение на Голдън Стейт Уориръс Бъди Хийлд и играта в двете подкошия на ДеАндре Ейтън бяха успешно неутрализирани от Санти Алдама и Уили Ернангомес. В крайна сметка първата четвърт завърши наравно 17:17.

Ерик Гордън бе под пара в началото на втория период, отбелязвайки първите шест точки. Въпреки това, малко по-малко, испанците водени от ветерана Руди Фернандес си върнаха контрола, като играта в защита на Усман Гаруба, както и трите точни изстрели извън дъгата на Лоренцо Браун дадоха аванс от осем точки на почивката на баскетболистите на Серджо Скариоло.

Статуквото се запази след подновяването на играта, като играчите на Бахамите, които се бореха за първо класиране на олимпийски игри в тяхната история, играха напрегнато и не успяха да се противопоставят на опитните испанци.

Авансът на момчетата на Серджо Скариоло бе двуцифрен през почти цялата четвърт, като той стигна максимум 14 точки, но тройка на Кентуан Смит с крайната сирената осигури едноцифрено изоставане от 65:56.

В последните 10 минути на сблъсъка Испания подсигури вече стореното от тях и въпреки провокациите от играчите на Бахамите, запазиха самообладание и затвориха двубоя с 86:78.

Най-резултатни за "Ла Фурия Роха" бяха натурализираният американец Лоренцо Браун с 18 точки, Уили Ернангомес с 15, Санти Алдама с 12 точки и Усман Гаруба с 10.

За Бахамите триото от НБА Бъди Хийлд, ДеАндре Ейтън и Ерик Гордън очаквано бяха най-опасни, като двата гарда вкараха съответно 19 и 15, а центъртът Ейтън направи дабъл-дабъл - 17 точки и 12 борби.

Така Испания попадна в група с Австралия, Канада и друг квалификант Гърция в олимпийския турнир. Първата среща на баскетболистите на Серджо Скариоло ще бъде срещу "кенгурутата".

