Историята на "Абагар" – първата българска...
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим

Надя Обретенова от Надя Обретенова
В Националната библиотека се пази една от най-ценните български книги. Това е "Абагар" – първата печатна книга на новобългарски. Издадена е през 1651 г. в Рим и много рядко напуска хранилищата на библиотеката. Днес тя е изложена зад витрина. През седмицата журналистът на БНТ Надя Обретенова успя да я види отблизо и дори да я докосне.

18 копия има по света издаденият в Рим "Абагар". Единственият екземпляр от първата печатна българска книга у нас се пази в Националната библиотека и се докосва само с ръкавици. Защото е на 375 години. И пази идеята на един прогресивен българин - Филип Станиславов от свищовското село Ореш, разказва директорът на библиотеката.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": "Тя е издадена на 6 май 1651 г. и, ако така поставим листите срещу светлината, ще видим водния знак на печатницата. Тя е отпечатана на новобългарски език, но има и фрази от сърбохърватски."

В Абагара има 20 молитви с много практични цели - за женитба, за помощ и лечение на страданията в живота. В него е вплетена думата "Късмет" чрез криптограма с изпускане на гласни букви. Думи, повлияни от католическата вяра, но изписани с новобългарски букви. Станиславов завършва колеж в Италия и е толкова начетен за времето си, че става преводач и личен секретар на папа Урбан Осми, а по-късно и Никополски епископ. Всичко това повлиява неговия път на просветител и в годината, в която отива в плевенското село Трънчовица, издава Абагара.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": "Там е създал училище и е извършвал просветна дейност и всъщност той е известен с тази своя книга "Абагар".

Навит на руло и поставен в кожен калъф Абагара можел да се носи от всеки, дори и на път. Гравюрите, които изобразяват християнски светци и сцени, са служели, за да могат учениците му да изучават историята и вярата - така Абагара далеч надхвърля идеята на своя автор и се превръща в образователна книга.

БНТ: Дали Станиславов е осъзнавал какво просветно дело извършва?

доц. д-р Калина Иванова, директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": "Той се е описал дори като епископ на Велика България."

Днес Абагара на Филип Станиславов се пази в дома на българското слово, затворен в специално хранилище, за да бъде съхранен завинаги.

#първата българска печатна книга #Абагар #24 май

