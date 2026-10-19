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Иван Шишков: Нулевият и вторият лот от пътя Видин - Монтана могат да са готови догодина (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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иван шишков нулевият вторият лот пътя видин монтана готови догодина снимки
Снимка: БТА
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред журналисти, че нулевият и вторият лот на пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени догодина. Аз лично смятам, че в рамките на следващата година тези два участъка трябва да се завършат, особено нулевият лот, който е по-напреднал, коментира министър Шишков, след като инспектира ремонтите дейности по третокласния път Иново - Бойница - Кула край село Периловец.

Той отбеляза, че проектът за нулевия лот - до Видин, е бил спрян поради искане на Община Видин за изграждане на локални платна, за което е било необходимо изменение на Подробния устройствен план. Шишков допълни, че вече е изготвено ново задание, което е съгласувано с всички институции. По думите му срокът за евентуално обжалване изтича скоро, след което се очаква министърът да издаде заповед за допускане на изменение на ПУП.

За останалите три лота от пътя министърът отбеляза раздадените аванси без пълна проектна готовност и индексация, като оприличи тази ситуация със случилото се с магистрала „Хемус“.

„Проблемът с този път е поредният инхаус, поредните закононарушения, които са извършвани в периода 2020 г. Пак имаме раздадени аванси, ситуацията е абсолютно същата като „Хемус“, коментира министърът.

По думите на Шишков за трите лота се водят финални разговори за цени и условия, като се предлага моделът - строителството да приключи за 2 години и половина, а държавата да изплати обектите разсрочено за 5 години. Министър Шишков заяви, че истинският път между Видин и София и Кулата е през тунела под Петрохан, който по думите му по-вероятно ще е с прогнозна дължина около 10 км. Шишков съобщи, че се работи по процедурите за ОВОС и избор на трасе и напомни, че се предвижда съоръжението да се реализира чрез публично-частно партньорство.

Министър Шишков се спря и на ремонта на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ и се извини на пътуващите за създадените задръствания и дискомфорт, като отбеляза, че държавата е нямала друг избор. Шишков изтъкна, че тунелът е бил в критично състояние. По-добре да се извиняваме за задръствания, отколкото за човешки жертви, коментира министърът. В отговор на критиките защо трафикът не се пренасочва по стария обходен път през Витиня, министър Шишков каза, чe той е опасен заради подпорна стена, която може да се срути всеки момент. Шишков отбеляза, че през последната година по нея нищо не е правено и допълни, че се планира ремонтът ѝ да започне в началото на следващата година, което ще отнеме около година.

Шишков обясни, че цялостният ремонт на тунела ще трае около половин година. Той съобщи, че за дните около предстоящите Коледни и Новогодишни празници строителите са дали уверение, че ще бъде осигурен „прозорец“, в който движението временно да бъде пуснато, за да се облекчи интензивният празничен трафик.

За ремонта на третокласния път - Иново - Бойница - Кула край с. Периловец министър Шишков заяви, че на обекта се извършва основен ремонт с готов проект. По думите му подменят се и се изграждат мостове и пътни съоръжения. Шишков каза, че по уверение на строителите участъкът ще бъде завършен до края на годината.

Снимки: БТА

Договорът за възлагането на обществената поръчка за основен ремонт на третокласния път с дължина близо 12 километра е от май 2024 и предвижда обектът да бъде завършен за срок от 360 календарни дни, считано от откриването на строителната площадка, сочи справка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" и регистъра на обществените поръчки.

Общата цена за изпълнение на договора без ДДС е около 12 000 122,00 евро, а с ДДС - 14 400 146,38 евро. От тях цената за изпълнение на строително-монтажните работи без ДДС е около 10 714 394,12 евро, с ДДС - 12 857 273,66 евро, а предвидените непредвидени разходи (12 процента) без ДДС са 1 285 727,88 евро, с ДДС 1 542 872,72 евро. В началото на септември 2025 г. беше направена първа копка на основния ремонт на 12-километров участък от пътя Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула“, от км 20 до км 31,8.

По-късно днес министър Шишков продължава срещите си в рамките на инициативата „Регионите говорят“ в областите Видин и Монтана. От 10:30 ч. и от 15:00 ч. министърът ще разговаря с областните управители на Видин и Монтана - Огнян Михайлов и Иван Каменов, кметове и народни представители от регионите.

#догодина #пътя Видин-Монтана #нулевият и втория лот #Иван Шишков

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