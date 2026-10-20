Изабелла Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки в Египет

Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Египет с награден фонд 15 хиляди евро.

Българката и Карла Попович (Хърватия), поставени под номер 3 в схемата, разгромиха Валерия Деревянкина и Василиса Кочкадаева с 6:1, 6:0 за 41 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат германките Дария Барсуков и Емилия Карлота Бруне.

На сингъл Шиникова е номер 3 в схемата и ще стартира с двубой срещу Кат Копес (Белгия).