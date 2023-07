Израел е на исторически полуфинал на Евро 2023 за младежи

Израел се класира на полуфинал на европейско първенство по футбол за младежи до 21 години за първи път в своята история. Това се случи на шампионата в Грузия и Румъния, който се радва на огромен зрителски интерес и който БНТ 3 предава на живо.

В четвъртфинален двубой в Тбилиси Израел победи след изпълнение на дузпи един от домакините на шампионата тима на Грузия. В редовното време срещата приключи без голове, а при изпълненията от бялата точка отборът на Гау Лузон се наложи с 4:3. В герой за израелците се превърна вратарят Даниел Перец, който отрази ударите на Гиорги Гогуа и Саба Хвадагиани.

Грузинците впечатлиха в груповата фаза, а в мача с Израел отправиха 14 удара към противниковата врата, но нито един от тях не беше точен. Най-близо до гола беше защитникът на Израел Омри Генделман, но неговият изстрел през второто полувреме срещна гредата.

При дузпите домакините водеха до третото изпълнение, когато Перец спаси удара на Гагуа. Футболистите на Израел показаха по-здрави нерви и не сгрешиха нито веднъж, а вторият и фатален пропуск за Грузия направи Хвадагиани.

Мачът още веднъж подобри рекорда за най-много публика на двубой от финалите на европейско първенство за младежи до 21 години. На трибуните на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси присъстваха 44 338 зрители.

В другия четвъртфинал Испания надви Швейцария с гол в продълженията.

Spain hold off Swiss in extra time to reach last four...#U21EURO pic.twitter.com/VqCRgDQenY