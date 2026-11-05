БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джани Инфантино с ласкави думи по адрес на Кристиано Роналдо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Кариера, основана на изключителен талант, неуморима решителност и непоколебимо желание да разшири границите на възможното, заяви президентът на ФИФА.

уефа притиска джани инфантино отговори спорни въпроса около управлението фифа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Португалската звезда Кристиано Роналдо, който днес прекрати кариерата си в националния отбор на страната, винаги се е стремял да разшири максимално границите на възможното във футбола и оставя наследство, което излиза далече извън рамките на рекордите, трофеите и головете. Това заяви президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино на страницата си в социалната мрежа инстаграм.

По-рано днес Кристиано Роналдо приключи участието си с националната фланелка, като в момента е на 41 години и изигра последния си 234-и мач при победата срещу Уелс с 1:0 в Лигата на нациите на УЕФА на 24 септември тази година. Той има 146 гола за родината си, а също така стана и първият футболист, реализирал голове на шест Световни първенства.

„Малцина играчи са докоснали сърцата на футболните фенове по целия свят така, както Кристиано Роналдо. Кариера, основана на изключителен талант, неуморима решителност и непоколебимо желание да разшири границите на възможното. Като първият играч в историята, отбелязал голове на шест различни световни първенства, и най-добрият голмайстор в историята на мъжкия международен футбол, Кристиано достигна такива висоти, които може би никога няма да бъдат достигнати, но най-великото му наследство излиза далеч извън рамките на рекордите, трофеите и головете. Той вдъхновяваше поколения, обединяваше милиони фенове. Благодаря ти, Кристиано, за страстта, незабравимите моменти и огромния принос, който даде към нашата прекрасна игра“, написа Инфантино.

В допълнение към постиженията му, той е петкратен победител в Шампионската лига, станал е европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. На него принадлежат рекордите за най-много голове в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и клубните световни първенства.

От декември 2022-а година той премина в Ал Насъл от Саудитска Арабия, а през кариерата си нападателят е играл също за португалския Спортинг (Лисабон), английския Манчестър Юнайтед, Реал (Мадрид) и италианския Ювентус. На сметката на Роналдо има 985 гола в кариерата му, 150 от които за националния отбор, а 835 – на клубно ниво.

Свързани статии:

Португалската футболна федерация ще организира бенефис на Роналдо
Португалската футболна федерация ще организира бенефис на Роналдо
Звездата на Португалия последния си мач за португалския национален...
Чете се за: 01:40 мин.
Кристиано Роналдо каза сбогом на Португалия с емоционално видео
Кристиано Роналдо каза сбогом на Португалия с емоционално видео
41-годишният нападател съобщи решението си в социалните мрежи в...
Чете се за: 02:40 мин.
#Междуконтинентална купа на ФИФА #Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
2
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
3
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
4
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо предприятие
5
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо...
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
6
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
5
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Футбол

Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен
Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен
Теодор Иванов: Допуснахме много грешки Теодор Иванов: Допуснахме много грешки
Чете се за: 00:52 мин.
Маркус Гиздол: Това е нашето ниво в момента Маркус Гиздол: Това е нашето ниво в момента
Чете се за: 02:07 мин.
Адриан Семенивец: Има разочарование и гняв Адриан Семенивец: Има разочарование и гняв
Чете се за: 02:47 мин.
Цървена звезда спечели без Кристиян Балов в Лигата на конференциите Цървена звезда спечели без Кристиян Балов в Лигата на конференциите
Чете се за: 03:42 мин.
Марко Груич: Целта ни е да достигнем елиминациите Марко Груич: Целта ни е да достигнем елиминациите
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Следизборни заявки – какво предстои за "синия"...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Точен прицел: Екипът на БНТ обра първите места на състезание по...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ