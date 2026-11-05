Джани Инфантино с ласкави думи по адрес на Кристиано Роналдо

Португалската звезда Кристиано Роналдо, който днес прекрати кариерата си в националния отбор на страната, винаги се е стремял да разшири максимално границите на възможното във футбола и оставя наследство, което излиза далече извън рамките на рекордите, трофеите и головете. Това заяви президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино на страницата си в социалната мрежа инстаграм.

По-рано днес Кристиано Роналдо приключи участието си с националната фланелка, като в момента е на 41 години и изигра последния си 234-и мач при победата срещу Уелс с 1:0 в Лигата на нациите на УЕФА на 24 септември тази година. Той има 146 гола за родината си, а също така стана и първият футболист, реализирал голове на шест Световни първенства.

„Малцина играчи са докоснали сърцата на футболните фенове по целия свят така, както Кристиано Роналдо. Кариера, основана на изключителен талант, неуморима решителност и непоколебимо желание да разшири границите на възможното. Като първият играч в историята, отбелязал голове на шест различни световни първенства, и най-добрият голмайстор в историята на мъжкия международен футбол, Кристиано достигна такива висоти, които може би никога няма да бъдат достигнати, но най-великото му наследство излиза далеч извън рамките на рекордите, трофеите и головете. Той вдъхновяваше поколения, обединяваше милиони фенове. Благодаря ти, Кристиано, за страстта, незабравимите моменти и огромния принос, който даде към нашата прекрасна игра“, написа Инфантино.

В допълнение към постиженията му, той е петкратен победител в Шампионската лига, станал е европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. На него принадлежат рекордите за най-много голове в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и клубните световни първенства.

От декември 2022-а година той премина в Ал Насъл от Саудитска Арабия, а през кариерата си нападателят е играл също за португалския Спортинг (Лисабон), английския Манчестър Юнайтед, Реал (Мадрид) и италианския Ювентус. На сметката на Роналдо има 985 гола в кариерата му, 150 от които за националния отбор, а 835 – на клубно ниво.