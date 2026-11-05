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Кристиано Роналдо каза сбогом на Португалия с емоционално видео

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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41-годишният нападател съобщи решението си в социалните мрежи в четвъртък сутринта.

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Кристиано Роналдо обяви, че ще сложи край на кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишният нападател съобщи решението си в социалните мрежи в четвъртък сутринта, придружавайки публикацията с посланието: „Португалия винаги ще бъде в мен“.

Петкратният носител на „Златната топка“ ще приключи международната си кариера с впечатляващите 146 гола в 234 мача за родината си. Той беше част от състава, спечелил европейската титла през 2016 г., както и две отличия в Лигата на нациите – през 2019 и 2025 г.

„Днес приключвам своя път на терена с националния отбор“, заяви Роналдо във видеото.

„Напускам с високо вдигната глава, с гордост от изминатия път и със съзнанието, че дадох всичко от себе си за Португалия. Головете отминават, купите остават в музеите, а рекордите рано или късно биват подобрени. Но има нещо, което времето никога не може да изтрие – мястото, което заемаме в сърцата на хората. Посветих живота си на това да работя, за да бъда най-добрият футболист в света. Днес осъзнавам, че най-голямата победа е била да заслужа правото да представям най-добрата страна в света. Благодаря за тези 23 години. Благодаря, че повярвахте в мен. Португалия винаги ще бъде в мен. Завинаги“, каза нападателят.

Решението на Роналдо идва след напрежение със селекционера на Португалия Жорже Жезус. По време на последната пауза за националните отбори нападателят напусна лагера на тима, след като не получи игрово време при победата с 2:1 над Норвегия в Лигата на нациите. Той се отправи директно към съблекалнята и не поздрави пътувалите привърженици.

Заради действията си Роналдо получи наказание за участие в мачовете на националния отбор и сравнително малка глоба. Футболистът обвини Жезус, че не е спазил обещанието си да го пусне в игра като резерва. Според неговата версия той започнал загрявка, но впоследствие треньорът променил решението си.

#Кристиано Роналдо

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