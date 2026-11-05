Португалската футболна федерация ще организира бенефис на Роналдо

Португалската футболна федерация събощи, че има намерение да организира прощално събитие за нападателя Кристиано Роналдо.

По-рано днес 41-годишният футболист публикува петминутно видео в профилите си в социалните мрежи, в което се обръща към португалския народ и обявява решението си да се оттегли от националния отбор.

„Португалската футболна федерация няма да позволи сбогуването да бъде без заслужени почести. Нашето твърдо и непреодолимо желание е да организираме, планираме, участваме и активно да си сътрудничим в това, което ще бъде почит, достойна за забележителната кариера на Кристиано Роналдо – събитие, където феновете и цялата страна отново могат да аплодират и почетат играча, който ни даде толкова много. Благодарим ти за всичко, капитане! Този дом винаги ще бъде твой!“, се казва в изявление на федерацията.

Роналдо изигра последния си мач за португалския национален отбор на 24 септември в Лигата на нациите срещу Уелс (1:0). След това той напусна националния отбор на фона на противоречия със селекционера Жорже Жезус.

Роналдо е изиграл 234 мача за националния отбор на Португалия от 2003 г. насам, отбелязвайки 146 гола. С националния отбор нападателят спечели Европейското първенство през 2016 г. и две титли от Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).