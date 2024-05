Певецът Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли очакват първото си дете. Представител на Хейли Бийбър потвърди пред Асошиейтед прес, че тя е преминала шестия месец от бременността си.

Двойката съобщи новината в профилите си в Инстаграм. Публикациите започват с кратък, романтичен видеоклип, в който двамата се целуват. Хейли Бийбър е облечена в бяла дантела, а наедрелият ѝ корем се вижда пред прозрачната, прилепнала по тялото материя. Следват кадри от фотосесия, в която Джъстин Бийбър снима съпругата си.

View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

От модна къща "Ив Сен Лоран" пък съобщиха, че видеото и фотосесията са от церемонията по подновяване на брачните обети на семейство Бийбър, състояла се в четвъртък на Хавай.

През 2018 г. двамата потвърдиха в Инстаграм, че са сключили брак, като музикантът публикува обща тяхна снимка, на която се държат за ръце, със заглавие: "Жена ми е страхотна". По същото време Хейли промени името от Болдуин на Бийбър. Двамата се сгодиха на Бахамите по-рано същата година, месец след като започнаха да се срещат, припомня Асошиейтед прес.

Освен модел, Хейли Бийбър е основател на линия за грижа за кожата Rhode.

Джъстин Бийбър, който стана известен още като тийнейджър, е носител на "Грами". Сред хитовете му са "Sorry", "Love Yourself", "What Do You Mean?" и др. Последният му албум "Justice" излезе през 2021 г.

