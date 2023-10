Дженифер Ермосо се върна в националния отбор по футбол на Испания

Дженифер Ермосо, около която се разрази скандала с насилствената целувка след спечелването на световната титла, довела до оставката на президента на федерацията Луис Рубиалес и до уволнението на селекционера Хорхе Вилда, се завърна в националния тим.

Това обяви новият селекционер на испанките Монце Томе, която обяви състава за мачовете с Италия и Швейцария.

Освен Ермосо, която играе за мексиканския Пачука, не беше повикана за предишните срещи, като Томе тогава обясни това, за да предпази състезателката. Освен Ермосо в състава се връщат още Салма Паралуело и Естер Гонсалес.

От листата отсъстват Лая Кодина (Арсенал), Алба Редондо (Леванте), Росио Галвес (Реал Мадрид) и Ирене Гереро (Манчестър Юнайтед), а Клаудиа Сорноса от Реал Мадрид сама обяви оттеглянето си от националния тим.

