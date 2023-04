Джими Бътлър направи дабъл-дабъл при успеха на Маями над Далас

Джими Бътлър завърши с дабъл-дабъл - 35 точки и рекордните за мача 12 асистенции при победата на Маями над Далас със 129:122. Победителите поведоха с 15:0 още в първата част и не изпуснаха аванса си до края на мача.

Далас успя да навакса изоставането си през втората част на мача, най-вече благодарение на стрелбата на Лука Дончич, завършил с 42 точки.

Петима от баскетболистите на Маями завършиха с двуцифрен актив точки - Коуди Зелер (20), Макс Стръс и Кевин Лав (18), Тайлър Хироу (15), освен Бътлър.

Кайри Ървинг помогна на Далас с 23 точки и 8 асистенции.

