Джими Бътлър отбеляза 56 точки и доближи Маями до полуфиналите в НБА

Отборът на Маями Хийт е все по-близо до това да направи най-голямата сензация в първия кръг на плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА) и да отстрани отбора с най-добър баланс в редовния сезон Милуоки Бъкс, след като спечели мач №4 между двата тима със 119:114 у дома.

Звездата на Хийт Джими Бътлър отново доказа, че е един от най-добрите играчи в лигата, когато дойде време за важните мачове и отбеляза 56 точки за успеха на тима, след който Маями вече води с 3:1 победи в серията и има нужда от само още една победа.

Двукратният MVP на НБА Янис Адетокумбо се завърна в игра за Бъкс, след като бе измъчван от контузия в гърба, но не успя да покаже най-доброто от себе си, въпреки че завърши с трипъл-дабъл - 26 точки, 10 борби и 13 асистенции. Гостите контролираха събитията в по-голяма част от двубоя, като малко след началото на последната четвърт преднината им бе 14 точки, но Бътлър успя да изведе своя тим до успеха. Той реализира 56 точки и 9 борби, като стреля 19/28 от игра, както и 15/18 от линията за изпълнение на фаул. По този начин Джими "Бъкетс" се нареди на 4-о място във вечната ранглиста на НБА за най-много точки, вкарани в плейофен мач. Пред него са единствено Майкъл Джордан (63), Елгин Бейлър (61) и Донован Мичъл (57).

JIMMY BUTLER IS IN #PLAYOFFMODE



56 PTS | 19-28 FG



HEAT FRANCHISE PLAYOFF RECORD.

T-4TH MOST POINTS IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/dv4iNILXWu