Джокович ще играе в Базел в опит да стигне до Финалите на АТР

Новак Джокович ще участва на турнира от категория АТР 500 в Базел в края на октомври, след като получи „уайлд кард“ за надпреварата.

Сърбинът ще играе в Базел за четвърти път, но за първи от 2011 година насам. 39-годишният тенисист има 12 победи и само две загуби в турнира, като най-големият му успех е титлата през 2009 година. Тогава той победи Роджър Федерер във финала.

Джокович се стреми да се класира за Финалите на АТР в Торино за 17-и път в кариерата си. В момента той заема 11-ото място във временното класиране за заключителния турнир на сезона.

Рекордьорът със седем титли от престижната надпревара трябва да се изкачи в топ 9 на класирането, за да си осигури участие, след като Яник Синер отпадна до края на 2026 година заради контузия на коляното.

По-рано този месец Джокович спечели 102-ата си титла от турнири на професионално ниво и първа за сезона. Сърбинът триумфира в Пекин, където надделя над Алекс де Минор във финала.

В Базел към него ще се присъединят още Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън и Тейлър Фриц. Турнирът ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.