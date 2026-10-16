Карлос Алкарас добави нов турнир в календара си до края на сезона

Бившият №1 в света Карлос Алкарас ще участва на турнира от категория АТР 500 във Виена по-късно този месец, след като прие покана за участие с „уайлд кард“ в надпреварата на твърди кортове в зала.

Третият в световната ранглиста испанец ще се завърне във Виена за първи път от 2021 година. Тогава, едва на 18 години, Алкарас победи Анди Мъри по пътя към полуфиналите при дебюта си в турнира, преди да отстъпи пред бъдещия шампион Александър Зверев.

През сезон 2026 23-годишният Алкарас има 33 победи и пет загуби, според статистиката на АТП, след като отпадна в третия кръг на Мастърс 1000 в Шанхай. Испанецът заема третото място във временното класиране за Финалите на АТР в Торино и вече си осигури участие в заключителния турнир на сезона.

През тази година Алкарас спечели титлите на Australian Open, както и на турнирите в Доха и Токио. Във Виена той ще се присъедини към силен състав, в който са още други представители на световния топ 10 — Александър Зверев, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Алекс де Минор.

Мачовете от основната схема в зала „Винер Щадхале“ ще се проведат от 26 октомври до 1 ноември. Шампион във Виена миналата година стана Яник Синер, който този сезон няма да защитава трофея си.