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Зизу Бергс отстрани Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай

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Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
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Испанецът допусна първа загуба от Откритото първенство на САЩ насам.

Зизу Бергс
Снимка: БГНЕС
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Белгиецът Зизу Бергс елиминира бившия №1 в света Карлос Алкарас в третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) и сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в Далечния изток.

27-годишният Бергс победи Алкарас, втори поставен в основната схема, със 7:5, 7:6(4) за малко над два часа на корта.

Испанецът навакса пробив пасив в първия сет и впоследствие поведе с 5:4, но тогава загуби три поредни гейма и изостана в общия резултат. В края на втората част двамата си размениха по един брейк и се стигна до тайбрек, в който Бергс се възползва от силния си сервис и затвори срещата още при първия си мачбол.

Това е втора загуба за седемкратния шампион от Големия шлем, откакто се завърна на корта след четиримесечно отсъствие и първа от Откритото първенство на САЩ насам. В периода оттогава испанецът записа шест поредни успеха в Токио, където стана шампион през миналата седмица, и в Шанхай.

Следващият съперник на Зизу Бергс, който за пръв път в кариерата си постигна победа срещу Алкарас, ще бъде спечелилият срещата между 15-ия поставен Томи Пол (САЩ) и 17-ия поставен Валентен Вашро (Монако).

Поставеният под №5 Даниил Медведев постигна комфортен успех срещу Далибор Свърчина (Чехия) с 6:2, 6:3 за 75 минути и в четвъртия кръг ще играе срещу Стефанос Циципас (Гърция), който по-рано днес се справи с 11-ия поставен Тейлър Фриц (САЩ).

20-годишният испанец Рафаел Ходар се наложи над Иржи Лехечка (Чехия) с 4:6, 7:6(2), 6:4 и ще се изправи срещу победителя от двубоя между Артюр Фис (Франция) и Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия).

Така Ходар изравни рекорд на Новак Джокович (Сърбия), превръщайки се в най-младия тенисист от 2007 година, който постига 40 победи в дебютния си сезон в Тура на АТР.

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#АТР Мастърс 1000 в Шанхай 2026 #Зизу Бергс

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