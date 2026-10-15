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Руседски към Алкарас: Спри да се оплакваш и играй по-малко

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 06:20 мин.
Спорт
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Бившият №4 призова испанеца да се откаже от турнирите, в които не изпитва удоволствие да играе, дори ако това означава да загуби пари от бонусния фонд на АТП в края на сезона.

карлос алкарас достигна четвъртфиналите тенис турнира токио
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Карлос Алкарас трябва да спре да се оплаква от проблемите с тенис календара и да взема смели решения за турнирите, в които иска да участва. Това е мнението на бившия №4 в световната ранглиста Грег Руседски, според когото Алкарас разполага с повече от достатъчно средства, за да поеме контрола върху програмата си и да пропуска състезания, в които не желае да играе.

Испанецът загатна, че не харесва турнирите от сериите Мастърс 1000, които се провеждат в рамките на удължен 12-дневен период. Появиха се и информации, че той не изпълнява всичките си медийни задължения на турнира в Шанхай тази седмица, което беше възприето като своеобразен „мини протест“.

Турнирите от сериите Мастърс 1000 са задължителни за водещите тенисисти. Това означава, че те не получават гарантирани суми само за участието си. Миналата седмица обаче ситуацията беше различна за Алкарас, който е трябвало да получи сериозно възнаграждение само за да играе на турнира в Япония.

Голямата сума за участие, съчетана с наградния фонд за спечелването на титлата в Токио, е превърнала седмицата в японската столица в далеч по-доходоносна за Алкарас в сравнение с краткия му престой в Шанхай. Участието му в Китай приключи след загуба от белгиеца Зизу Бергс.

Сега Руседски призова испанеца да се откаже от турнирите, в които не изпитва удоволствие да играе, дори ако това означава да загуби пари от бонусния фонд на АТП в края на сезона. Той предвижда допълнителни възнаграждения за тенисистите, които участват във всички водещи турнири от сериите Мастърс 1000.

„Той сам решава дали иска да играе, или не, но няма да получи парите от бонусния фонд“, заяви Руседски в своя подкаст.

„Не се тревожи за наградните пари, Карлос. Имаш достатъчно средства. Това не е проблемът. По-скоро става въпрос за ранглистата, но и за правилното планиране на календара. След US Open той игра на „Лейвър Къп“, където има сериозни финансови стимули, а след това получи голяма сума и за участието си в Токио. После трябваше да играе и в Шанхай. Въпросът е как да съчетае всичко това.

Имаш избор – да играеш на турнир от сериите АТР 500, да участваш на „Лейвър Къп“ или да си дадеш тези седмици почивка и да се подготвиш за Шанхай. Отново опираме до планирането и до това кое е най-важно в календара.

Не е необходимо винаги да приемаш предложенията за гарантирани суми за участие. Можеш да намериш начин да организираш програмата си по друг начин. Миналата година мисля, че той е спечелил 60 милиона долара, включително от спонсорски договори. Това са достатъчно пари за цял живот. Така че според мен всичко е наред. Просто трябва да намери правилния баланс“, анализира Руседски.

Руседски продължи с препоръката Алкарас да се учи от тенис легендите Роджър Федерер и Новак Джокович, докато подготвя календара си за 2027 г. Според него двамата са пример за това как трябва да се планира състезателната програма.

Той смята също, че опитът на бившия треньор на испанеца Хуан Карлос Фереро, натрупан както на корта, така и в управлението на календара, би могъл да бъде полезен на Алкарас в настоящия момент.

„През цялата си кариера Федерер играеше по 12 турнира годишно. Спечели седем от тях, поддържаше се на първо или второ място в ранглистата и печелеше титли от Големия шлем. Така че, Карлос, играй по-малко. Толкова е просто“, добави Руседски.

„Не се тревожи за задължителните турнири. Понякога приеми глобите или загубата на точки и намери баланса. Именно тук човек с опит като Хуан Карлос Фереро може да бъде полезен, тъй като има повече опит от Сами Лопес, който върши страхотна работа, в това няма съмнение. Но той не е преживял онова, което означава да бъдеш шампион от Големия шлем или №1 в света, какъвто беше Хуан Карлос.

Всичко опира до намирането на правилния баланс в подготовката, особено когато си на самия връх. Новак Джокович също го е правил през цялата си кариера. Той винаги е успявал да планира календара си правилно. Карлос е толкова голямо име, че няма особено значение каква е позицията му в ранглистата, дали ще загуби пари от даден турнир или ще изгуби определен брой точки. Трябва да намери програмата, която работи за него и го прави щастлив.

Колкото по-добре се чувстваш, толкова по-добре ще играеш. По-добрият календар води до по-добри резултати. Лесно е да се каже, когато хората ти предлагат милиони долари, за да играеш всяка седмица, но Карлос трябва да намери правилния баланс още сега.

Ако това означава да пропусне „Лейвър Къп“ или турнир от сериите АТП 500, тогава трябва да го направи“, завърши Руседски.

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#Грег Руседски #Карлос Алкарас

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