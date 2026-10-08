Яник Синер и Карлос Алкарас ще се борят за 1 милион долара в необичаен тенис турнир в Австралия

Яник Синер и Карлос Алкарас са се регистрирали за участие в нестандартния тенис турнир "Едноточков шлем“, който ще се проведе през януари като подгряващо събитие преди Откритото първенство на Австралия. Надпреварата ще събере водещи професионалисти и любители на тениса, които ще се борят за награда от 1 милион австралийски долара (около 695 000 щатски долара).

Турнирът се отличава с необичайния си формат, при който всеки мач се състои само от една точка. Победителят в разиграването продължава напред в елиминационната схема, а загубилият отпада незабавно. Допълнително условие е, че професионалните тенисисти нямат право на втори сервис.

Освен Синер и Алкарас участие са заявили и две от големите звезди на женския тенис – Коко Гоф и Наоми Осака.

Световният номер 1 Яник Синер не е участвал в официални мачове след триумфа си на „Уимбълдън“. Италианецът обяви в сряда, че няма да играе повече през настоящата година заради продължаващото възстановяване от контузия в коляното.

Предишното издание на "Едноточковия шлем“ беше спечелено от австралиеца Джордан Смит, който успя да елиминира Синер, а във финала надделя над представителката на Тайван Джоана Гарланд.

"Това, че звезди като Карлос Алкарас, Коко Гоф, Наоми Осака и Яник Синер са в игра редом с обикновени австралийци, показва много точно какво представлява това събитие. То обединява хората чрез тениса по вълнуващ и приобщаващ начин“, заяви главният тенис директор на Australian Open Том Ларнър.

Иновативният формат дава възможност на аматьори да се изправят срещу световния елит, като само едно успешно разиграване може да се окаже достатъчно за сензационна победа.