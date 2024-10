Джони Деп изненада деца в испанска болница, облечен като Джак Спароу

Актьорът Джони Деп изненада деца в испанска болница, облечен в костюма си от "Карибски пирати", съобщи ДПА.

Холивудската звезда се превъплъти в образа на капитан Джак Спароу за радост на децата в Университетската болница в Доностия (Сан Себастиан), Испания, по време на участието си във филмовия фестивал в града.

Johnny Depp brought some joy to young hospital patients while dressed as one of his beloved characters. pic.twitter.com/pUUnZTVOvo