Джордж Лазаров продължава към полуфиналите на сингъл на международния тенис турнир в Бургас

Джордж Лазаров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню“.

Поставеният под номер 6 Лазаров победи убедително на четвъртфиналите Влад Кристиан Бреазу (Румъния) с 6:3, 6:1 за час и 29 минути игра.

21-годишният българин поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Лазаров поведе с 2:0, а след 3:1 спечели четири поредни гейма, за да затвори мача.

Утре за място на финала Лазаров ще играе срещу победителя от двубоя между Янис Милетич (Италия) и Ян Купчич (Словения).

17-годишният Александър Толев отпадна на четвъртфиналите след загуба с 4:6, 5:7 от Матиа Нанели (Италия) за час и 47 минути игра.

Участващият с „уайлд кард“ Толев загуби три поредни гейма от 4:3 до 4:6 в първия сет. Във втората част българинът на два пъти навакса пробив пасив, но след 5:5 отново загуби два поредни гейма и отпадна от надпреварата. Това беше първият четвъртфинал на Александър Толев на сингъл при мъжете в турнирите от World Tennis Tour.

По-късно днес Джордж Лазаров ще играе и на полуфиналите на двойки. Четвъртите поставени Лазаров и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу номер 2 Никола Гарсия Лонго (Аржентина) и Янис Милетич (Италия) в спор за място на финала.