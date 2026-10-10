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Джордж Лазаров с исторически пробив, българинът ще играе за две титли в Бургас

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Спорт
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21-годишният тенисист достигна до първите си финали на сингъл и двойки от веригата World Tennis Tour след впечатляваща победа над словенеца Ян Купчич

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Джордж Лазаров постигна най-големия успех в кариерата си при мъжете, след като се класира за първия си финал на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Държавният шампион на България достигна до решителния двубой за титлата на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара.

21-годишният българин демонстрира отлична форма и категорично превъзходство в полуфиналния си сблъсък срещу словенеца Ян Купчич, когото победи с 6:3, 6:0 само за 66 минути игра.

Срещата обаче не започна по най-добрия начин за Лазаров. Поставеният под номер 6 в основната схема българин изостана с 1:3 гейма в първия сет, но след това изцяло промени развоя на двубоя.

Лазаров спечели невероятните 11 поредни гейма, като не остави никакви шансове на съперника си и затвори срещата с убедителен успех.

Така младият български тенисист си осигури участие в първия си финал на сингъл при мъжете от международната верига World Tennis Tour.

В неделя Лазаров ще се изправи срещу победителя от полуфиналния сблъсък между румънеца Матей Флорин Бреазу и италианеца Матиа Нанели.

Българинът обаче има възможност да спечели трофей още днес, тъй като му предстои участие и във финала на двойки.

Лазаров и руският му партньор Вардан Манукян, които са поставени под номер 4 в схемата, ще се изправят срещу водачите в подреждането – румънците Матей Флорин Бреазу и Влад Кристиан Бреазу.

За Джордж Лазаров това ще бъде и първи финал на двойки в турнирите от веригата World Tennis Tour, което превръща участието му в Бургас в особено значим момент от неговото развитие.

Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Авеню“ в Бургас, където българският тенисист ще има възможност да завърши впечатляващата си седмица с два трофея.

#World Tennis Tour #Джордж Лазаров

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