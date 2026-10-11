Джордж Лазаров спечели първата си титла при мъжете

Българинът Джордж Лазаров спечели първата титла на сингъл при мъжете в кариерата си от веригата World Tennis Tour. 21-годишният тенисист триумфира на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се проведе при отлични условия на кортовете на ТК „Авеню“.

Държавният шампион на България победи убедително на финала Матиа Нанели от Италия с 6:0, 6:1 за само 59 минути игра.

Така Лазаров спечели титлата с пет поредни победи, като загуби само един сет по пътя към трофея.

Българинът започна седмицата под номер 888 в световната ранглиста, но благодарение на силното си представяне ще постигне ново рекордно класиране, като ще се изкачи в топ 720.

Вчера Лазаров стана и вицешампион на двойки в тандем с Вардан Манукян от Русия.