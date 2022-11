Джордж Ръсел спечели Гран При на Бразилия

Джордж Ръсел спечели първата си победа във Формула 1. Британецът триумфира в състезанието за Голямата награда на Бразилия. Ръсел измина 71 обиколки на пистата "Интерлагос" за 1:38.34,044 часа. Неговият съотборник в Мерцедес Люис Хамилтън остана на втората позиция, на само 1.529 секунди.

Двамата пилоти на германския отбор получиха възможност и разрешение да си оспорват лидерската позиция, а Ръсел издържа на напрежението, въпреки появата на кола за сигурност в 59-ата обиколка.

Ръсел стартира от първа позиция в Сао Пауло, докато Люис Хамилтън започна втори и също запази позициите си до самия край.

Успехът е първи в кариерата на 24-годишния пилот, както и дебютен за Мерцедес през неуспешната за отбора 2022 година.

"Този сезон беше като влакче на ужасите. В края на състезанието си помислих, че ще има инфарктен финал. Натискът беше много голям. Всичките тези спомени преминаха през мен. Горд съм от този резултат и от тези, които ми помогнаха по пътя към тази победа", заяви Ръсел веднага след края на състезанието.

Люис Хамилтън изостана до осмо място след сблъсък с настоящия шампион Макс Верстапен от Ред Бул, докато Джордж Ръсел първоначално трябваше да се състезава със Серхио Перес. Британският пилот върна лидерската си позиция след първото влизане в боксовете, но Хамилтън беше плътно до него след повторната поява на колата за сигурност.

We’ve missed this. ️ This win goes out to everyone back home in Brackley and Brixworth. pic.twitter.com/uXlCHT9Ztm