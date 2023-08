Джошуа Чептегей се отказа от бягането на 5000 м в Будапеща

Джошуа Чептегей от Уганда, който в края на миналата седмица спечели титлата на 10 000 метра бягане на световното първенство по лека атлетика в Будапеща, се отказа от напредварата на 5000 метра заради контузия на крака, предаде АФП.

26-годишният Чептегей спечели в събота третата си поредна световна титлата на 10 000 метра, като бе сред големите фаворити и на 5000 метра, заедно с шампиона от Норвегия Якоб Ингебригстен.

Three-time world champion Joshua Cheptegei has been ruled out of the 5000m men’s event at the ongoing World Athletics Championships in Budapest, Hungary with a foot injury.



