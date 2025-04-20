Как празнуват католиците у нас?

С пасхално бдение католическата общност посрещна Възкресение Христово в най-големия католически храм в град Раковски.

За 8 път в това хилядолетие източноправославни и католици празнуват заедно Възкресение Христово. В Раковски и близките населени места живее най-голямата католическа общност у нас - около 20 000 души.

Вярващите пожелаха Възкресението Христово да им донесе много мир и любов в сърцата.

Вижте повече в прякото включване на Росица Колева