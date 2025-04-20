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Как празнуват католиците у нас?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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За 8 път в това хилядолетие източноправославни и католици празнуват заедно

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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С пасхално бдение католическата общност посрещна Възкресение Христово в най-големия католически храм в град Раковски.

За 8 път в това хилядолетие източноправославни и католици празнуват заедно Възкресение Христово. В Раковски и близките населени места живее най-голямата католическа общност у нас - около 20 000 души.

Вярващите пожелаха Възкресението Христово да им донесе много мир и любов в сърцата.

Вижте повече в прякото включване на Росица Колева

#Христос Воскресе #Възкресение Христово #католици #Великден #Раковски

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