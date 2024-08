Канада сложи край на испанските мечти в Париж

Канадският национален отбор затвърди ролята си на един от фаворитите за златото на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Селекцията на Жорди Фернандес съкруши Испания с 88:85 в среща от последния трети кръг, изиграна на закрития стадион "Пиер Мороа" в Лил. Канадците преминаха през доста драматични моменти срещу състава на Серджо Скариоло, за оцелеят във финалните акорди и да убият мечтата му за място в Топ 8.

CANADA TOP GROUP A!



Canada clinch the 1st spot and push Spain out of contention in #Paris2024.#Basketball pic.twitter.com/e4m7ZrKi1u — FIBA (@FIBA) August 2, 2024

Мачът имаше по-различен вкус за една от легендите на испанците - Руди Фернандес, който сложи официален край на своята кариера.

24 years of representing Spain



Rudy Fernandez puts an end to his glorious #basketball career at #Paris2024



Muchas gracias, Rudy! pic.twitter.com/azzxtUmgYP — FIBA (@FIBA) August 2, 2024

По този начин "кленовите листа" финишираха на върха в групата с пълен актив от три победи, а "фуриите" приключиха на последното четвърто място с един успех и две загуби, което означава, че ще трябва да напуснат френската столица. Загубата на актуалните европейски шампиони зарадва тима на Австралия, тъй като отвори пътя му към четвъртфиналите.

Дилън Брукс и Шей Гилджъс-Алекзандър се заеха със задачата да тормозят испанската защита в откриващите минути, като усилията на двамата поставиха символичните домакини на лидерската позиция. Присъствието на Уили Ернангомес и поредна доза магия от Серхио Люл окрилиха испанците за пълен обрат. Опипването на почвата продължи, а двата отбора фиксираха 19:19 в края на встъпителния период.

Офанзивният арсенал и на двата отбора придоби по-сериозни величини в началото на следващата десетка. Андрю Немърд, Дуайт Пауъл и Гилджъс-Алекзандър бяха главините герои за канадците, докато от другата страна братята Ернангомес бяха замесени във всичко най-интересно. Гилджъс-Алекзандър започна да се превръща във все по-голям кошмар за испанците, а верен помощник в мисията му се оказа Ар Джей Барет, за да нарушат статуквото и да се оттеглят в съблекалнята при 49:38.

Барет и Гилджъс-Алекзандър спазиха традицията и на старта на третата част, когато се погрижиха северноамериканците да останат здраво стъпили на земята. Алекс Абринес, Хуан Ернангомес и Люл настроиха мерниците зад дъгата, напомняйки, че „фуриите“ не са готови да се предадат. Все пак канадците заложиха на своя офанзивен потенциал и си извоюваха 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт белязаха съобразния дуел между Дарио Брисуела и Нембърд, като соловите изпълнения на първия върна надеждите на „Ла Фурия“ за обрат. На помощ на втория обаче се притекоха Брукс, Барет и Гилджъс-Алекзандър , които поеха отговорност във важните моменти. Неуморните усилия на Хайме Прадиля и Брисуела даваха самочувствие на действащите европейски шампиони, че са способни да провокират друг развой на събитията, но във финалните акорди кош на Нембърд и тройка на Барет разбиха испанските мечти.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе големият лидер на канадците със своите 20 точки. Андрю Нембърд го последва с 18, Ар Джей Барет допълни колоната на реализаторите с 16, Дилън Брукс се прибра в съблекалнята с 13.

Дарио Брисуела отговори за испанците със 17 точки. Серхио Люл остави на сметката си 13, Алекс Абринес наниза 12, по 10 записаха Уили Ернангомес и Хайме Прадиля, като вториат финишира и с 6 борби.

