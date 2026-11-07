Капитанът Мартин Йодегор донеес успеха на Арсенал в домакинството на Хъл Сити

Арсенал победи Хъл Сити с минималното 1:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Победният гол отбеляза капитанът Мартин Йодегор.

През първото полувреме домакините бяха по-активни в преден план, но не сториха достатъчно, за да застрашат вратата на "тигрите". Деклан Райс моежше да открие резултата в добавеното време на първата част, но Константинос Цолакис спаси удара му с глава. По-рано Давид Рая също показа на какво е способен, като отрази изстрел на Елиот Строуд.

След почивката възпитаниците на Микел Артета продължиха да атакуват, докато гостите се бранеха с всички сили. Все пак трудът на "артилеристите" се отплати в 72-ата минута. Константинос Цолакис изби шут на Нони Мадуеке, но Мартин Йодегор откри резултата при добавката.

Арсенал оглавява класирането с актив от 27 точки. Хъл Сити се смъкна до 13-ото място в подреждането с 11 пункта.

Другата среща, играна по същото време, между Фулъм и Нюкасъл завърши при равенство 1:1.

В ранния мач от деня Лийдс спечели домакинството си на Тотнъм с минималното 1:0 с гол на резервата Ноа Окафор през второто полувреме.