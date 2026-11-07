Груев се завърна, Лийдс повали Тотнъм

Ноа Окафор отбеляза единствения гол през второто полувреме и Лийдс Юнайтед спечели с 1:0 срещу Тотнъм в мач от десетия кръг на английското първенство по футбол. Българският национал Илия Груев влезе в игра в добавеното време, които изпревариха Спърс и са осми в класирането.

За Груев, който влезе в игра в третата минута на добавеното време, това бе официален дебют за сезона, в началото на който все още лекуваше тежка травма в коляното.

Лийдс бе по-опасният отбор на „Еланд Роуд“ и отправи цели 16 удара, но едва четвъртият точен бе превърнат в гол. Окафор се появи в игра в 77-та и само две по-късно се пребори за топката в наказателното поле на Спърс, след което преодоля Антонин Кински с прецизен удар.

Поражението на „Еланд Роуд“ прекъсна серията от три победи за отбора на Тотнъм, който остава десети с две точки зад Лийдс.