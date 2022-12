Карим Бензема обяви оттеглянето си от националния отбор на Франция

Носителят на "Златната топка" Карим Бензема сложи край на кариерата си в националния отбор само ден, след като Франция загуби финала на световното първенство в Катар, информира АФП.

"Петлите" отстъпиха с 2:4 след изпълнение на дузпи.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs