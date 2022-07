Карлос Алкарас се класира на осминафиналите в Хамбург след тайбрек

Карлос Алкарас победи Никола Кун с 3:6, 6:1, 7:6 (3) в мач от 1/16-финалите на тенис турнира на червени кортове в Хамбург, Германия.

В първия сет поставеният под №229 в световната ранглиста проби опонента си, за да поведе с 4:2 гейма, което му осигури комфортен аванс до края на частта.

Испанецът намери ритъма си във втората част и бързо поведе с 5:0 след два пробива.

Третият гейм бе най-оспорваният в двубоя, като и двамата тенисисти спечелиха сервис геймовете си, за да се стигне до тайбрек. В заключителните разигравания от сблъсъка 19-годишният тинейджър поведе с 6:1 и с третия си мачбол сложи точка на спора след 2 часа и 24 минути игра.

Got there in the end



A very tricky encounter but top seed @carlosalcaraz gets past Kuhn 3-6 6-1 7-6 in a topsy-turvy match on the German clay!@hamburgopen pic.twitter.com/GGU6RLbD51