Карлос Алкарас спечели титлата в Лондон и се завърна на върха в световната ранглиста

Испанският тенисист Карлос Алкарас спечели титлата на турнира по тенис "Куинс Клъб" в Лондон с награден фонд 2,195 милиона долара и от новата седмица ще се върне на върха в ранглистата на АТР. Алкарас се наложи над австралиеца Алекс де Минор с 6:4, 6:4 за час и 36 минути игра.

За Алкарас, който изпреварва Новак Джокович на върха в класацията на най-добрите професионалисти, това е и първа титла на тревни кортове изобщо. Но пък през сезона вече може да се похвали с пет титли общо и се изравнява на върха на Тура с Даниил Медведев (Русия). На престижния турнир Куинс той се нуждаеше от тайбрек в последния сет, за да се спаси срещу Артур Риндеркнех в първия си мач, 20-годишният Алкарас стигна до титлата без да загуби сет през останалата част от седмицата.

Мачът предложи класическо надиграване на трева и вместо класическото сервиране и търсене на волета, както постоянни атаки на мрежата, двамата се бореха основно от началната линия, изпращайки максимално трудни топки по ъглите.

Мачът днес беше решен от по един пробив във всеки сет. Испанецът подходи по-практично в цялата среща. Най-напред той спаси двете точки за пробив, с които се сблъска, и реализира двете възможности, които си осигури. Той дръпна с 5:4 в първия сет, възползвайки се от разконцентрираните действия на австралиеца. Гейм по-рано Де Минор можеше да поведе, но пропусна на два пъти да вземе предимство. И беше наказан незабавно.

Вторият сет беше решен в петия гейм, при първата открила се такава възможност за Алкарас. Той проби подаването за 3:2 - при първата такава опция, а след това затвърди подаването си. До края на частта и двамата бяха стабилни на начален удар, което не промени хода на мача.

Carlos Alcaraz wins his first title on grass and has reclaimed the World No. 1 rank ahead of Wimbledon



He's only 20 years old pic.twitter.com/uCxUJsTn5A