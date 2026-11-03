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Каспер Рууд и Юго Умбер се класираха за втория кръг на турнира "Мастърс" в Париж

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Спорт
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Обзор на по-интересните мачове от турнира.

Каспер Рууд
Снимка: БТА
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Най-добрият норвежки тенисист Каспер Рууд се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Париж, като на старта надигра аржентинеца Хуан-Мануел Серундоло с 6:3, 6:2 точно за час игра. Във втория кръг във френската столица той ще срещне испанеца Рафаел Ходар, който все още има шансове да попадне във финалния турнир на ATP в Торино през този месец.

В късния мач от понеделник французинът Юго Умбер се наложи над нидерландеца Ботик ван Зандсхулп в три сета - 7:6 (5), 6:7 (9), 6:3, като срещана продължи 2 часа и 40 минути.

Руснакът Карен Хачанов се отказа след повече от 2 часа и 10 минути игра в мача срещу канадеца Денис Шаповалов, като резултатът в този момент бе 6:3, 6:7 (6), 1:4. Ключово за Хачанов бе, че не успя да затвори мача в тайбрека на втория сет, а след това контузия му попречи да бъде конкурентен.

Чехът Томаш Махач продължи към втория кръг на силния турнир, като победи представителя на домакините Кириан Жаке със 7:6 (7), 6:1. В следващата фаза той ще играе срещу друг французин - Артур Фис, който почиваше на старта на турнира.

Британецът Камерън Нори се наложи над италианеца Матео Арналди с 6:4, 1:6, 6:3. В следващата фаза съперник на Нори ще бъде американецът Бен Шелтън, който е поставен под №3 в схемата на турнира.

В чисто италиански сблъсък Матиа Белучи надигра Лоренцо Сонего с 6:4, 6:3.

Испанецът Даниел Мерида Агилар също продължава напред след успеха срещу аржентинеца Себастиан Баес с 6:4, 6:2.

Алекс Молчан от Словакия заслужи място в следващия кръг в Париж, като победи французина Титуан Дроге след 4:6, 6:4, 6:4.

#"Мастърс 1000" в Париж #Каспер Рууд #Юго Умбер

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