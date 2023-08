Каспер Рууд отпадна във втория кръг на Откритото първенство на САЩ

Миналогодишният финалист Каспер Рууд (Норвегия) отпадна във втория кръг на Откритото първенство на САЩ.

Поставеният под №5 Рууд загуби от 26-годишния китаец Чжъчжън Чжан с 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 след 3:21 часа игра.

67-ият в световната ранглиста Чжан, който през тази седмица записа първи успех в основната схема на "Флашинг Медоус", пласира 18 аса и преодоля загубения четвърти сет на нула, като реализира ранен пробив в петия, след което доминираше до края, за да стигне до най-значимата победа в кариерата си и да стане първия китаец с триумф над тенисист от топ 5 в класацията на АТП.

Азиатецът също така изравни най-доброто си класиране в турнирите от Големия шлем, а следващият му съперник ще бъде Ринки Хиджиката (Австралия), който надделя над Мартон Фучович (Унгария) с 6:1, 6:2, 6:1.

